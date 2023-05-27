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#Епіцентр, #Кремінь, #Чемпіонат України, Перша ліга

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 27-го травня, відбулося 4 матчі у 8-му турі чемпіонської групи Першої ліги.

Чемпіонат України - Перша ліга
8 тур, 27 травня

Епіцентр - Кремінь 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 22 Гірний, 2:0 - 58 Кристін, 2:1 - 78 Трофимюк, 3:1 - 84 Чепелюк

Карпати (Львів) - Оболонь 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 45 Кожанов, 1:1 - 58 Мороз

Нива (Тернопіль) - МФК Металург 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 31 Сидоров, 1:1 - 88 Вольський

Полісся - ЛНЗ 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 10 Грицук, 2:0 - 28 Козак, 2:1 - 90+7 Тищенко

Вилучення: Лопирьонок 81, Хамелюк 90+3

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