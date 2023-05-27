Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 27-го травня, відбулося 4 матчі у 8-му турі чемпіонської групи Першої ліги.
Чемпіонат України - Перша ліга
8 тур, 27 травня
Епіцентр - Кремінь 3:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 22 Гірний, 2:0 - 58 Кристін, 2:1 - 78 Трофимюк, 3:1 - 84 Чепелюк
Карпати (Львів) - Оболонь 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 45 Кожанов, 1:1 - 58 Мороз
Нива (Тернопіль) - МФК Металург 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 31 Сидоров, 1:1 - 88 Вольський
Полісся - ЛНЗ 2:1 (2:0)
Голи: 1:0 - 10 Грицук, 2:0 - 28 Козак, 2:1 - 90+7 Тищенко
Вилучення: Лопирьонок 81, Хамелюк 90+3
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