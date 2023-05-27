Гвардіола: Ла-Ліга повинна вчитися в АПЛ, як боротися з расизмом

Іспанський тренер прокоментував інцидент в матчі Валенсія - Реал

Джерело - Manchester Evening News.

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола відреагував на расові образи на адресу вінгера Реала Вінісіуса Жуніора в матчі Ла-Ліги з Валенсією.

Про це іспанець розповів порталу Manchester Evening News.

"Ла-Ліга повинна вчитися в АПЛ. В Англії всі дуже жорсткі в боротьбі з расизмом. Тут знають, що мусять робити. Ця проблема є скрізь - коли думають, що є кращими за сусіда, кращими за інших. Це стосується всіх поколінь всюди. Наші предки походять від мігрантів, воєн, диктаторів і змушені виїжджати якомога далі з країн. Створювати сім’ї там та повертатися туди, де народилися.

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Проблема в тому, що всюди панує расизм. Не лише за статтю, а й за кольором. Вважаючи, що наша мова краща за іншу, наша країна краща за іншу. Як люди ми повинні прийняти різноманітність, але зараз ми далекі від цього. Сподіваюся, ситуація стане краще в Іспанії, але я не оптиміст. Є багато темношкірих, які виступають, щоб захистити те, що вони не повинні захищати. Сподіваюся, справедливість пануватиме", - сказав Гвардіола.

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