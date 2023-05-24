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Nike планує зробити Вінісіуса символом боротьби проти расизму

Особливий акцент планують зробити на подіях матчу Валенсія - Реал
Сьогодні 10:35 165 0
Nike планує зробити Вінісіуса символом боротьби проти расизму
Фото: Getty Images
#Nike, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Реал Мадрид, #Вінісіус Жуніор

Джерело - Marca.

Бренд Nike використає образ Вінісіуса в інформаційній кампанії проти расизму, яка найближчими днями розпочнеться в Іспанії.

Про це повідомляє Marca.

Особливий акцент планують зробити на подіях матчу між Валенсією та Реалом.

Він був вилучений, коли в компенсований час між гравцями виникла сутичка на полі, внаслідок якої Вінісіус отримав червону картку, бо завдав удару в обличчя гравцю Валенсії Уго Дуро. 

Раніше Федерація футболу Іспанії звільнила 6 арбітрів ВАР.

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