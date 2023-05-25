Реал поверне лівого захисника Гарсію з Райо Вальєкано

Орендований Райо Вальєкано лівий захисник Фран Гарсія з наступного сезону повернеться у Реал.

Про це заявив головний тренер мадридців Карло Анчелотті.

"Фран Гарсія буде з нами наступного сезону", - сказав Анчелотті.