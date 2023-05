Реал поверне лівого захисника Гарсію з Райо Вальєкано

Орендований Райо Вальєкано лівий захисник Фран Гарсія з наступного сезону повернеться у Реал.

Про це заявив головний тренер мадридців Карло Анчелотті.

Райо орендував 23-річного іспанця влітку 2021 року у резервної команди Реала.

🚨 Ancelotti: “Fran García will be with us next season.” pic.twitter.com/09ysFI7Y8Z