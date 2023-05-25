Реал поверне лівого захисника Гарсію з Райо Вальєкано

Джерело - Чемпіон.
Орендований Райо Вальєкано лівий захисник Фран Гарсія з наступного сезону повернеться у Реал.
Про це заявив головний тренер мадридців Карло Анчелотті.
"Фран Гарсія буде з нами наступного сезону", - сказав Анчелотті.
Райо орендував 23-річного іспанця влітку 2021 року у резервної команди Реала.
🚨 Ancelotti: “Fran García will be with us next season.” pic.twitter.com/09ysFI7Y8Z— Madrid Xtra (@MadridXtra) May 24, 2023
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