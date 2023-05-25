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Реал поверне лівого захисника Гарсію з Райо Вальєкано

Райо орендував 23-річного іспанця влітку 2021 року
Сьогодні 09:53 240 0
Реал поверне лівого захисника Гарсію з Райо Вальєкано
#Райо Вальєкано, #Реал Мадрид, #Фран Гарсія

Джерело - Чемпіон.

Орендований Райо Вальєкано лівий захисник Фран Гарсія з наступного сезону повернеться у Реал.

Про це заявив головний тренер мадридців Карло Анчелотті.

"Фран Гарсія буде з нами наступного сезону", - сказав Анчелотті.

Райо орендував 23-річного іспанця влітку 2021 року у резервної команди Реала.

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