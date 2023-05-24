Зоря - Шахтар 0:3: відео голів

Джерело - Чемпіон.
У матчі 28-го туру української Прем'єр-ліги Зоря поступилась Шахтарю.
5 хвилина. Відео голу Судакова
59 хвилина. Відео голу Бондаренка
83 хвилина. Відео голу Келсі
Чемпіонат України - УПЛ
28 тур, 24 травня
Голи: 0:1 - 5 Судаков, 0:2 - 59 Бондаренко, 0:3 - 83 Келсі
Зоря: Сапутін, Імереков, Батагов, Бутко, Снурніцин, Вантух, Бражко (Дришлюк, 60), Шахов (Мишньов, 67), Булеца (Хахльов, 67), Антюх (Полегенько, 80), Русин (Сміян, 80).
Шахтар: Трубін, Бондар, Степаненко, Судаков (Назарина, 76), Зубков, Сікан (Келсі, 80), Криськів (Топалов, 76), Бондаренко, Матвієнко, Конопля (Гочолеішвілі, 76), Ракицький (Джурасек, 84).
Попередження: Шахов (32), Бражко (53).
Вилучення: Снурніцин (49).
Раніше Динамо впевнено переграло Колос, а Дніпро-1 сенсаційно поступився Ворсклі.
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