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Зоря - Шахтар 0:3: відео голів

Відео голів Зоря - Шахтар
Сьогодні 19:22 351 0
#Зоря, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

У матчі 28-го туру української Прем'єр-ліги Зоря поступилась Шахтарю.

5 хвилина. Відео голу Судакова

59 хвилина. Відео голу Бондаренка

83 хвилина. Відео голу Келсі

Чемпіонат України - УПЛ
28 тур, 24 травня

Зоря - Шахтар 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 5 Судаков, 0:2 - 59 Бондаренко, 0:3 - 83 Келсі

Зоря: Сапутін, Імереков, Батагов, Бутко, Снурніцин, Вантух, Бражко (Дришлюк, 60), Шахов (Мишньов, 67), Булеца (Хахльов, 67), Антюх (Полегенько, 80), Русин (Сміян, 80).

Шахтар: Трубін, Бондар, Степаненко, Судаков (Назарина, 76), Зубков, Сікан (Келсі, 80), Криськів (Топалов, 76), Бондаренко, Матвієнко, Конопля (Гочолеішвілі, 76), Ракицький (Джурасек, 84).

Попередження: Шахов (32), Бражко (53).

Вилучення: Снурніцин (49).

Раніше Динамо впевнено переграло Колос, а Дніпро-1 сенсаційно поступився Ворсклі.

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