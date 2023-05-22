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Булеца: Зорю не влаштує нічия з Шахтарем

Сергій Булеца прокоментував матч проти Шахтаря.
Сьогодні 13:15 452 0
Булеца: Зорю не влаштує нічия з Шахтарем
#Булеца, #Зоря, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар

Джерело - sportarena.com.

Зоря налаштовується на перемогу у матчі 28 туру УПЛ проти Шахтаря.

Про це розповів півзахисник луганського клубу Сергій Булеца.

"– Що в тебе відклалося від матчу першого кола із Шахтарем, який завершився внічию?

– Ми дуже сильно провели перший тайм у Львові, а після перерви трохи підсіли. Упевнений, чи буде цікава гра.

– Нічия в наступному турі вас не влаштує?

– Ні звичайно. Залишилося лише три тури до фінішу сезону. Усі ігри найважливіші. Якщо хочемо чогось досягти, то треба у всіх зустрічах перемагати.

– Ваша феноменальна серія у другому колі продовжується. У 12 іграх ви здобули 11 перемог. За цифрами, це рівень Манчестер Сіті.

– Це заслуга всієї команди", – відповів Булеца.

Раніше Зоря здолала Інгулець.

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