Булеца: Зорю не влаштує нічия з Шахтарем

Джерело - sportarena.com.
Зоря налаштовується на перемогу у матчі 28 туру УПЛ проти Шахтаря.
Про це розповів півзахисник луганського клубу Сергій Булеца.
"– Що в тебе відклалося від матчу першого кола із Шахтарем, який завершився внічию?
– Ми дуже сильно провели перший тайм у Львові, а після перерви трохи підсіли. Упевнений, чи буде цікава гра.
– Нічия в наступному турі вас не влаштує?
– Ні звичайно. Залишилося лише три тури до фінішу сезону. Усі ігри найважливіші. Якщо хочемо чогось досягти, то треба у всіх зустрічах перемагати.
– Ваша феноменальна серія у другому колі продовжується. У 12 іграх ви здобули 11 перемог. За цифрами, це рівень Манчестер Сіті.
– Це заслуга всієї команди", – відповів Булеца.
Раніше Зоря здолала Інгулець.
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