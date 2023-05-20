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Зоря здолала Інгулець у 27 турі УПЛ

Матч завершився з рахунком 2:0
Сьогодні 15:55 151 0
Зоря здолала Інгулець у 27 турі УПЛ
#Зоря, #Інгулець, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Зоря здобула перемогу над Інгульцем у межах 27-го туру УПЛ.

Матч завершився з рахунком 2:0 на користь луганців.

Чемпіонат України - УПЛ
27 тур, 20 травня

Зоря - Інгулець 2:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 21 Бражко (пен), 2:0 - 81 Русин

Склади команд:

Зоря: Сапутін, Імереков, Батагов, Бутко, Вантух (Снурніцин 88), Бражко, Мишньов (Полегенько 88), Булеца (Дришлюк 69), Антюх, Русин (Погорілий 88), Герреро (Хахльов 74)

Запасні: Кучерук, Турбаєвський, Почапський, Сміян

Інгулець: Білик, Нагієв, Ковальов (Поспєлов 46), Павлов (Коробенко 78), Кучеренко, Смоляков, Кухарук (Головкін, 67), Клименко (Козиренко 46), Запорожець, Козак, Сітало (Марусич 58)

Запасні: Архипчук, Блізніченко, Одарюк, Осипенко, Сидоренко, Мельничук, Резепов

Попередження: Клименко 33, Запорожець 58, Мишньов 86, Бутко 89, Козиренко 89

Раніше Минай мінімально переграв Чорноморець.

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