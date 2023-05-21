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Хуст та Звягель не виявили сильнішого, Чайка перемогла ВАСТ: результати матчів 17 туру Другої ліги

Сьогодні 15:57 208 0
Хуст та Звягель не виявили сильнішого, Чайка перемогла ВАСТ: результати матчів 17 туру Другої ліги
#Реал Фарма, #ВАСТ, #Нива Вінниця, #ФК Чайка, #Хуст, #Звягель, #Кремінь-2

Джерело - Чемпіон.

У 17-му турі української Другої ліги сезону 2022/23 років з футболу відбулося чотири матчі.

Чемпіонат України - Друга ліга
17 тур, 21 травня

Металург-2 - Нива (Вінниця) 0:4 (0:3)

Голи: 0:1 - 5 Загорулько (пен), 0:2 - 21 Загорулько (пен), 0:3 - 31 Загорулько, 0:4 - 50 Страшкевич

Реал Фарма - Кремінь-2 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 17 Барсуков, 2:0 - 83 Попов

Хуст - Звягель 2:2 (2:2)

Голи: 0:1 - 4 Авер’янов (пен), 1:1 - 10 Борисенко, 1:2 - 18 Авер’янов, 2:2 - Борисенко

Чайка - ВАСТ 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 42 Кулакевич, 2:0 - 83 Литовченко

Турнірна таблиця:

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