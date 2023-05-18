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Клеман може повернутися у Брюгге Яремчука

Філіпп Клеман сподівається покинути Монако після закінчення сезону заради повернення в Брюгге.
Сьогодні 11:41 217 0
Клеман може повернутися у Брюгге Яремчука
#Брюгге, #Клеман

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Монако Філіп Клеман може повернутися у Брюгге.

Про це повідомляє бельгійський інсайдер Саша Тавольєрі.

Конкретних переговорів немає, але сторони вже спілкувалися з цього приводу.

49-річний спеціаліст покинув команду взимку 2022 року, при ньому Брюгге двічі вигравав чемпіонат Бельгії.

Клубом з того часу керували 4 тренери – Альфред Схредер, Карл Хуфкенс, Скотт Паркер та Рік де Міл, останній тренуватиме команду до кінця сезону.

Нагадаємо, Брюгге може віддати Яремчука в оренду.

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