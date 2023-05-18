Клеман може повернутися у Брюгге Яремчука

Джерело - Чемпіон.
Головний тренер Монако Філіп Клеман може повернутися у Брюгге.
Про це повідомляє бельгійський інсайдер Саша Тавольєрі.
Конкретних переговорів немає, але сторони вже спілкувалися з цього приводу.
49-річний спеціаліст покинув команду взимку 2022 року, при ньому Брюгге двічі вигравав чемпіонат Бельгії.
Клубом з того часу керували 4 тренери – Альфред Схредер, Карл Хуфкенс, Скотт Паркер та Рік де Міл, останній тренуватиме команду до кінця сезону.
Нагадаємо, Брюгге може віддати Яремчука в оренду.