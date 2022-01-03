Контракт розрахований до 2024 року

Джерело - Чемпіон.

Філіп Клеман залишив посаду головного тренера Брюгге і очолив Монако.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт з бельгійцем підписано до літа 2024 року.

Нагадаємо, Монако звільнив головного тренера Ковача.