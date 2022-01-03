Джерело - Чемпіон.
Філіп Клеман залишив посаду головного тренера Брюгге і очолив Монако.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Контракт з бельгійцем підписано до літа 2024 року.
Нагадаємо, Монако звільнив головного тренера Ковача.
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Джерело - Чемпіон.
Філіп Клеман залишив посаду головного тренера Брюгге і очолив Монако.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Контракт з бельгійцем підписано до літа 2024 року.
Нагадаємо, Монако звільнив головного тренера Ковача.