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Брюгге може віддати Яремчука в оренду

Роман Яремчук може змінити клуб
Сьогодні 11:31 297 0
Брюгге може віддати Яремчука в оренду
Фото - gettyimages
#Брюгге, #Футбольні трансфери, #Роман Яремчук

Джерело - sportarena.com.

Український нападник Роман Яремчук може піти із Брюгге в оренду у новому сезоні.

Про це повідомляє Voetballkrant.com.

У клубі розчаровані виступом українця. Брюгге не бажає продавати форварда за його нинішньої трансферної вартості, очікуючи втрати значної частини вкладень. Повідомляється, що у клубі сподіваються, що у новому сезоні гра Романа покращиться.

Яремчук хоче дізнатися, хто буде тренером команди у новому сезоні, перш ніж ухвалювати рішення про своє майбутнє. У клубі схиляються до того, що оренда буде компромісним варіантом, який влаштує сторони.

Раніше повідомлялося, що Яремчук мав конфлікт зі спортивним директором бельгійців Вінсентом Маннартом. Через це форвард не потрапляє до заявки команди протягом кількох останніх матчів.

Нинішнього сезону українець провів 26 матчів за бельгійський клуб у всіх турнірах, забивши два голи та віддавши три асисти. 

Актуально: Яремчук – це повне дно: Сеньків різко висловився про стан нападника збірної України

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