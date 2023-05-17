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Гвардіола про матч-відповідь з Реалом: Я не буду мудрити

Тренер Ман Сіті прокоментував матч з Реалом
Сьогодні 13:14 245 0
Гвардіола про матч-відповідь з Реалом: Я не буду мудрити
#Жузеп Гвардіола, #Ліга чемпіонів, #Манчестер Сіті, #Реал Мадрид

Джерело - Daily Mail.

Манчестер Сіті не буде кардинально змінювати тактику в матчі-відповіді півфіналу ЛЧ з Реалом.

Про це розповів головний тренер "містян" Жузеп Гвардіола.

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"У мене є ідея дещо змінити, щоб ми були гнучкішими в атаці. Нічого особливого. Завтра я не мудруватиму, не хвилюйтеся, хлопці. Нічого особливого, порівняно з тим, що ми робили раніше. Завтра все побачите. Я не можу розповісти все, інакше Карло почує", - сказав Гвардіола.

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