Вокер: Манчестер Сіті бракує перемоги в Лізі чемпіонів

Джерело - Relevo.
Манчестер Сіті не вистачає перемоги в Лізі чемпіонів.
Про це заявив захисник "містян" Кайл Вокер.
"Нам бракує перемоги в Лізі чемпіонів. Ми в боргу перед власниками, за інвестиції, які вони зробили. Реал - чудовий клуб. Вони не виграли цьогоріч Ла-Лігу, але у них є можливість взяти титул Ліги чемпіонів", - сказав Вокер.
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