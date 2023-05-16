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Вокер: Манчестер Сіті бракує перемоги в Лізі чемпіонів

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Вокер: Манчестер Сіті бракує перемоги в Лізі чемпіонів
Фото: Getty Images
#Ліга чемпіонів, #Манчестер Сіті, #Реал Мадрид, #Кайл Вокер

Джерело - Relevo.

Манчестер Сіті не вистачає перемоги в Лізі чемпіонів.

Про це заявив захисник "містян" Кайл Вокер.

"Нам бракує перемоги в Лізі чемпіонів. Ми в боргу перед власниками, за інвестиції, які вони зробили. Реал - чудовий клуб. Вони не виграли цьогоріч Ла-Лігу, але у них є можливість взяти титул Ліги чемпіонів", - сказав Вокер.

  Актуально: Манчестер Сіті - Реал - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів

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