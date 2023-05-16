Вокер: Манчестер Сіті бракує перемоги в Лізі чемпіонів

Манчестер Сіті не вистачає перемоги в Лізі чемпіонів.

Про це заявив захисник "містян" Кайл Вокер.

"Нам бракує перемоги в Лізі чемпіонів. Ми в боргу перед власниками, за інвестиції, які вони зробили. Реал - чудовий клуб. Вони не виграли цьогоріч Ла-Лігу, але у них є можливість взяти титул Ліги чемпіонів", - сказав Вокер.