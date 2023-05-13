Манчестер Юнайтед міг підписати Голанда за 4 млн фунтів

Екстренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер пропонував манчестерському клубу підписати форварда Манчестер Сіті Ерлінга Голанда, коли той ще грав за Мольде, який тренував Сульшер.

Про це розповів сам норвезький фахівець.

"Я дзвонив у Юнайтед приблизно за шість місяців до того, як мене призначили головним тренером команди. Сказав їм, що маю нападника, але вони не послухали мене.

Я просив 4 млн фунтів стерлінгів за Голанда, але вони не підписали його", - сказав Сульшер.