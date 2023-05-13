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Манчестер Юнайтед міг підписати Голанда за 4 млн фунтів

Ерлінг Голанд міг перейти у Манчестер Юнайтед
Сьогодні 14:40 142 0
Манчестер Юнайтед міг підписати Голанда за 4 млн фунтів
Фото - gettyimages
#Ерлінг Голанд, #Манчестер Сіті, #Манчестер Юнайтед, #Оле Гуннар Сульшер

Джерело - tribuna.com.

Екстренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер пропонував манчестерському клубу підписати форварда Манчестер Сіті Ерлінга Голанда, коли той ще грав за Мольде, який тренував Сульшер.

Про це розповів сам норвезький фахівець.

"Я дзвонив у Юнайтед приблизно за шість місяців до того, як мене призначили головним тренером команди. Сказав їм, що маю нападника, але вони не послухали мене.

Я просив 4 млн фунтів стерлінгів за Голанда, але вони не підписали його", - сказав Сульшер.

Сульшер очолив МЮ у 2018 році. Голанд наступного року став гравцем Ред Булл Зальцбург.

Раніше форвард встановив новий рекорд АПЛ, забивши 35-й гол упродовж одного сезону.

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