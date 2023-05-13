Манчестер Юнайтед міг підписати Голанда за 4 млн фунтів

Джерело - tribuna.com.
Екстренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер пропонував манчестерському клубу підписати форварда Манчестер Сіті Ерлінга Голанда, коли той ще грав за Мольде, який тренував Сульшер.
Про це розповів сам норвезький фахівець.
"Я дзвонив у Юнайтед приблизно за шість місяців до того, як мене призначили головним тренером команди. Сказав їм, що маю нападника, але вони не послухали мене.
Я просив 4 млн фунтів стерлінгів за Голанда, але вони не підписали його", - сказав Сульшер.
Сульшер очолив МЮ у 2018 році. Голанд наступного року став гравцем Ред Булл Зальцбург.
Раніше форвард встановив новий рекорд АПЛ, забивши 35-й гол упродовж одного сезону.
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