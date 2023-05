Голанд став рекордсменом АПЛ за кількістю голів за сезон

Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд забив свій 35-й гол у сезоні АПЛ в матчі проти Вест Гема (3:0).

Норвежець встановив абсолютний рекорд за кількістю забитих голів за сезон у Прем'єр-лізі.

22-річний норвежець перевершив показник легендарних Ендрю Коула та Алана Ширера - обидва забивали по 34 м'ячі, коли в Прем'єр-лізі було 42 тури.

В еру 38-и турів рекорд належав Мохамеду Салаху з 32-а голами.

Голанду знадобився усього 31 тур для досягнення рекорду.

35 - Erling Haaland has scored 35 Premier League goals this season, the most by a player in a single campaign in the English top-flight since Ron Davies in 1966-67 (37). Inevitable. pic.twitter.com/FaRiUbSsPi