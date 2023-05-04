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Голанд став рекордсменом АПЛ за кількістю голів за сезон

Норвежець обійшов легендарних Ендрю Коула та Алана Ширера
Сьогодні 09:40 331 0
Голанд став рекордсменом АПЛ за кількістю голів за сезон
Фото: AFP
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Вест Гем, #Ерлінг Голанд, #Манчестер Сіті

Джерело - Чемпіон.

Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд забив свій 35-й гол у сезоні АПЛ в матчі проти Вест Гема (3:0).

Норвежець встановив абсолютний рекорд за кількістю забитих голів за сезон у Прем'єр-лізі.

22-річний норвежець перевершив показник легендарних Ендрю Коула та Алана Ширера - обидва забивали по 34 м'ячі, коли в Прем'єр-лізі було 42 тури.

В еру 38-и турів рекорд належав Мохамеду Салаху з 32-а голами.

Голанду знадобився усього 31 тур для досягнення рекорду.

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