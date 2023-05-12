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УЄФА не планує переносити фінал Ліги чемпіонів зі Стамбулу

Фінал відбудеться 10 червня
Сьогодні 21:55 101 0
УЄФА не планує переносити фінал Ліги чемпіонів зі Стамбулу
#УЄФА

Джерело - xsport.ua.

УЄФА не планує переносити матч фіналу Ліги чемпіонів зі Стамбулу в іншу країну.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Фінал Ліги чемпіонів 2023 року планується провести у Стамбулі, як і намічено, 10 червня. У нас немає додаткових коментарів з цього питання.

Раніше Daily Mail повідомила, що UEFA обговорив з Федерацією футболу Португалії можливість перенесення фіналу Ліги чемпіонів у Лісабон замість Стамбула, через те, що в організації побоюються можливих заворушень у Туреччині через майбутні президентські вибори, другий тур яких, якщо він буде потрібно, запланований на 28 травня.

Нагадаємо, що названо автора найкращого голу тижня у Лізі чемпіонів.

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