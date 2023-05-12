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Названо автора найкращого голу тижня у Лізі чемпіонів

Сьогодні 19:10 272 0
Названо автора найкращого голу тижня у Лізі чемпіонів
Фото Getty Images
#Манчестер Сіті, #Реал Мадрид

Джерело - Чемпіон.

Півзахисника Манчестер Сіті Кевіна Де Брейне було визнано автором найкращого голу тижня в Лізі чемпіонів за підсумками перших півфінальних матчів турніру.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Бельгійський хавбек на 67-й хвилині протистояння з мадридським Реалом потужним ударом з-поза меж штрафного майданчика вразив ворота суперника та приніс своїй команді нічию.

У голосуванні Де Брюйне обійшов авторів, власне, усіх інших голів, забитих у двох поєдинках - Вінісіуса Жуніора з Реала, а також Генріха Мхітаряна та Едіна Джеко з Інтера.

Нагадаємо, що у перших півфінальних матчах Ліги чемпіонів Реал удома зіграв унічию 1:1 з Манчестер Сіті, а Інтер переміг Мілан із рахунком 2:0.

Матчі-відповіді будуть зіграні наступного тижня. Інтер зустрінеться з Міланом 16 травня, а Манчестер Сіті прийме Реал 17 травня.

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