Джерело - Чемпіон.
Півзахисника Манчестер Сіті Кевіна Де Брейне було визнано автором найкращого голу тижня в Лізі чемпіонів за підсумками перших півфінальних матчів турніру.
Про це повідомляє пресслужба УЄФА.
Бельгійський хавбек на 67-й хвилині протистояння з мадридським Реалом потужним ударом з-поза меж штрафного майданчика вразив ворота суперника та приніс своїй команді нічию.
У голосуванні Де Брюйне обійшов авторів, власне, усіх інших голів, забитих у двох поєдинках - Вінісіуса Жуніора з Реала, а також Генріха Мхітаряна та Едіна Джеко з Інтера.
Нагадаємо, що у перших півфінальних матчах Ліги чемпіонів Реал удома зіграв унічию 1:1 з Манчестер Сіті, а Інтер переміг Мілан із рахунком 2:0.
De Bruyne's thunderous strike wins Goal of the Week ⚡️#UCLGOTW | @Heineken pic.twitter.com/XIdrsjMXMr— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 12, 2023
Матчі-відповіді будуть зіграні наступного тижня. Інтер зустрінеться з Міланом 16 травня, а Манчестер Сіті прийме Реал 17 травня.