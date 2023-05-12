Леоненко: Не кожен хороший футболіст може заграти у Динамо

Колишній форвард киян висловився про Русина

Джерело - Леоненко PROSPORT.

Форвард луганської Зорі Назарій Русин свого часу не заграв у київському клубі, адже не витримав.

Про це заявив експерт Віктор Леоненко.

"Декого розучують, в деяких не вірять, як ми бачимо. Деякі тренери не вгадують, таке буває. Не кожен хороший футболіст може заграти в Динамо, бо там вимагають треба - не треба. Не кожен це може витримати", - сказав Леоненко.

Зазначимо, що у цьому сезоні 24-річний Русин провів в УПЛ 25 матчів, у яких забив 9 голів і зробив 3 асисти.

Раніше повідомлялося, що Луческу залишиться у Динамо до травня 2024 року.