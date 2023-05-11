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Луческу залишиться у Динамо до травня 2024 року

Сьогодні 21:11 71 0
Луческу залишиться у Динамо до травня 2024 року
#Динамо Київ, #Мірча Луческу

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу залишиться на своїй посаді ще мінімум на рік.

Про це повідомляє відомий журналіст та інсайдер Пьотр Слонка.

"Наскільки я знаю, Мірча Луческу залишається у Динамо до кінця травня 2024 року. Це офіційна позиція клубу та самого тренера на цей час", - зазначив Слонка.

Слонка опублікував цей твіт у відповідь на свій пост, де він поділився інформацією від Динамо Київ від Шурика, що наставник польського Ракува Марек Папшун потрапив у сферу інтересів киян.

Луческу нещодавно переніс операцію. За відсутності румунського фахівця тренувальним процесом Динамо керує виконувач обов'язків головного тренера Олександр Шовковський.

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