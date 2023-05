Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу залишиться на своїй посаді ще мінімум на рік.

Про це повідомляє відомий журналіст та інсайдер Пьотр Слонка.

Слонка опублікував цей твіт у відповідь на свій пост, де він поділився інформацією від Динамо Київ від Шурика, що наставник польського Ракува Марек Папшун потрапив у сферу інтересів киян.

Луческу нещодавно переніс операцію. За відсутності румунського фахівця тренувальним процесом Динамо керує виконувач обов'язків головного тренера Олександр Шовковський.

🇺🇦 Наскільки мені відомо, Мірча Луческу залишається в Динамо до кінця травня 2024 року. Це офіційна позиція клубу і самого тренера на даний момент.



🇵🇱 Odnośnie Marka Papszuna w Dynamo- sprawdziłem sam i z tego, co się dowiedziałem, to Mirca Lucescu zostaje do końca maja 2024.