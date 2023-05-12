Сілва може покинути Челсі

Тіагу Сілва має намір достроково припинити співпрацю з клубом

Джерело - Globo Esporte.

Захисник Челсі Тіагу Сілва покине команду після закінчення поточного сезону.

Про це повідомляє Globo Esporte.

38-річний футболіст хоче достроково припинити співпрацю з "аристократами", щоб повернутися до Флуміненсе та завершити там кар'єру.

Перехід залежатиме від домовленості Сілви з технічним директором Челсі Крістофером Вівеллем. Остаточне рішення буде ухвалено після останнього, 38-го туру в АПЛ - 28 травня у матчі проти Ньюкасла.

У поточному сезоні Сілва провів 32 матчі за лондонців у всіх турнірах і відзначився двома результативними передачами.

Раніше повідомлялося, що Бакайоко повернеться у Челсі.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!