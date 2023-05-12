Тьємуе Бакайоко повернеться у Челсі

Джерело - Чемпіон.

Орендований Міланом у Челсі Тьємуе Бакайоко повернеться в англійський клуб.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Хавбек має контракт із Синіми до літа 2024 року і виступає за "россонері" на правах оренди. Повідомляється, що Тьємуе також не входить до планів Челсі і його спробують продати або знову відправити в оренду.

Цього сезону француз зіграв лише три матчі за Мілан у Серії А, всього провівши 39 хвилин на полі.

Раніше Піолі підбив підсумки матчу з Інтером.

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