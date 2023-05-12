Бакайоко повернеться у Челсі

Джерело - Чемпіон.
Орендований Міланом у Челсі Тьємуе Бакайоко повернеться в англійський клуб.
Про це повідомляє Ніколо Скіра.
Хавбек має контракт із Синіми до літа 2024 року і виступає за "россонері" на правах оренди. Повідомляється, що Тьємуе також не входить до планів Челсі і його спробують продати або знову відправити в оренду.
Цього сезону француз зіграв лише три матчі за Мілан у Серії А, всього провівши 39 хвилин на полі.
Раніше Піолі підбив підсумки матчу з Інтером.
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