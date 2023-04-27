Операцію Луческу щодо коксартрозу перенесли на 1 травня

Медики вирішили замінити румуну коронарний стент

Джерело - GSP.

Головному тренеру Динамо Мірчі Луческу повинні були зробити операцію щодо коксартрозу, але її перенесли на 1 травня.

Про це повідомляє GSP.

Лікарі, враховуючи два передінфарктних стани Луческу у 1992 та 2009 роках, вирішили провести кардіологічне обстеження перед проведенням операції. Результати обстеження були хорошими, але медики вирішили замінити румуну коронарний стент.

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Процедура пройшла успішно. Луческу потрібно кілька днів відпочинку, 1 травня йому проведуть заплановану операцію на коксартрозі.

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