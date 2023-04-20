Легіонер Шахтаря зазнав серйозної травми

Педріньйо тривалий час перебуватиме без футболу.

Півзахисник Шахтаря Педріньйо, який на правах оренди виступає за Атлетіко Мінейро, травмувався у матчі 2-го туру групової стадії Кубка Лібертадорес проти Атлетіко Паранаенсе (1:2).

На 77-й хвилині 25-річний футболіст був замінений через пошкодження. Педріньйо вже пройшов візуалізуючі обстеження, які підтвердили повний розрив м'яза та сухожилля двоголового м'яза стегна.

Невідомо, чи зможе хавбек Шахтаря ще зіграти за Атлетіко Мінейро – раніше клуб хотів продовжити оренду Педріньйо наблизився до бажаного рішення про майбутнє поза межами Шахтаря футболіста, яка завершується 30 червня, однак серйозна травма може внести корективи у плани "півників".

Нагадаємо, Педріньйо перейшов у Шахтар влітку 2021 року за 18 млн євро з Бенфіки. Його контракт з донеччанами чинний до 30 червня 2025-го. Transfermarkt оцінює футболіста у 10 млн євро.

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