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Атлетіко Мінейро близький до домовленості з Шахтарем щодо Педріньйо

Бразильський клуб прагне продовжити оренду півзахисника до кінця року
Сьогодні 21:55 196 0
Атлетіко Мінейро близький до домовленості з Шахтарем щодо Педріньйо
#Педріньйо, #Шахтар

Джерело - sport.ua.

Керівництво Атлетіко Мінейро продовжує переговори з Шахтарем щодо можливості продовження оренди півзахисника Педріньйо, яка закінчується 30 червня.

Про це повідомляє Superesportes.

Агент футболіста Вілл Дантас повідомив журналістам, що ситуація рухається до позитивного для його клієнта фіналу.

Очікується, що офіційна інформація про продовження оренди Педріньйо може надійти вже до кінця цього тижня.

Раніше повідомлялося, що Атлетіко Мінейро запропонував Шахтарю продовжити оренду Педріньйо до кінця календарного року та включити до угоди пункт про можливість для бразильців викупити контракт півзахисника.

Сам Педріньйо заявляв про бажання залишитися в Атлетіко Мінейро.

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