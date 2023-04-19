Фонсека може замінити Моєса у Вест Гемі

Екстренер Шахтаря може очолити Вест Гем

Джерело - The Guardian.

Головний тренер Лілля Паулу Фонсека може замінити Девіда Моєса на посаді головного тренера Вест Гема.

Про це повідомляє The Guardian.

Моєс, ймовірно, залишить команду наприкінці сезону. Проте рішення ще не остаточне.

Відзначається, що португалець міг очолити лондонський клуб ще у 2018 році, коли тренував Шахтар.

Також Вест Гем може розглянути кандидатури Грема Поттера та Брендана Роджерса, які були звільнені з Челсі та Лестера відповідно.

Раніше повідомлялося, що Фонсека може очолити Крістал Пелес.

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