Фонсека може очолити клуб АПЛ

Крістал Пелес визначив двох кандидатів, які можуть очолити клуб влітку.

Про це повідомляє The Guardian.

Напередодні 75-річний Рой Годжсон повернувся з пенсії на посаду головного тренера Крістал Пелес. Однак дане призначення є лише тимчасовим явищем — з Годжсоном підписаний контракт до кінця поточного сезону, після чого "орлів" повинен буде очолити інший фахівець.

За інформацією джерела, керівництво Крістал Пелес на цей час розглядає дві кандидатури - колишнього керманича донецького Шахтаря Паулу Фонсеку, який нині очолює французький Лілль та Аді Гюттера, звільненого з менхенгладбаської Боруссії минулого травня.

Обидва фахівці користуються популярністю серед босів Крістал Пелес, але черговий наступник досвідченого Роя Годжсона визначиться вже після завершення поточної кампанії в АПЛ.

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