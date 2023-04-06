Вест Гем не звільнить Моєса після розгромної поразки від Ньюкасла

Джерело - Чемпіон.
Керівництво Вест Гема прийняло рішення поки не звільняти головного тренера Девіда Моєса.
Про це повідомляє The Times.
Англійський фахівець залишиться працювати попри вчорашню поразку 1:5 від Ньюкасла, він готуватиме команду до гри з Фулгемом у суботу.
🔺 BREAKING: David Moyes is expected to remain in charge for West Ham United’s Premier League game away to Fulham on Saturday, despite their humiliating 5-1 defeat at home to Newcastle Unitedhttps://t.co/xngHVp97HQ— Times Sport (@TimesSport) April 6, 2023
Раніше повідомлялося, що Девід Моєс збереже свою посаду до завершення сезону
Нагадаємо, Вест Гем може запросити Поттера влітку.