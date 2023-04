Вест Гем не звільнить Моєса після розгромної поразки від Ньюкасла

Керівництво Вест Гема прийняло рішення поки не звільняти головного тренера Девіда Моєса.

Про це повідомляє The Times.

Англійський фахівець залишиться працювати попри вчорашню поразку 1:5 від Ньюкасла, він готуватиме команду до гри з Фулгемом у суботу.

🔺 BREAKING: David Moyes is expected to remain in charge for West Ham United’s Premier League game away to Fulham on Saturday, despite their humiliating 5-1 defeat at home to Newcastle Unitedhttps://t.co/xngHVp97HQ