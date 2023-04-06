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Вест Гем не звільнить Моєса після розгромної поразки від Ньюкасла

Англієць збереже свою посаду
Сьогодні 18:19 132 0
Вест Гем не звільнить Моєса після розгромної поразки від Ньюкасла
#Вест Гем, #Моєс

Джерело - Чемпіон.

Керівництво Вест Гема прийняло рішення поки не звільняти головного тренера Девіда Моєса.

Про це повідомляє The Times.

Англійський фахівець залишиться працювати попри вчорашню поразку 1:5 від Ньюкасла, він готуватиме команду до гри з Фулгемом у суботу.

Раніше повідомлялося, що Девід Моєс збереже свою посаду до завершення сезону

Нагадаємо, Вест Гем може запросити Поттера влітку.

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