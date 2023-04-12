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Кулеба знову закликав організаторів Вімблдона не допускати росіян та білорусів

Російські та білоруські спортсмени зможуть виступити цього року на Вімблдоні під нейтральним прапором
Сьогодні 17:28 147 0
Кулеба знову закликав організаторів Вімблдона не допускати росіян та білорусів
#Вімблдон

Джерело - ukrinform.ua.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав британську владу не допустити росіян та білорусів на Вімблдон-2023.

Про це він написав у колонці для видання Daily Express.

"Вважається, що теніс - це гра для джентльменів. Це не гра для вбивць, ґвалтівників або мародерів. Минулого року Вімблдон ухвалив складне, але благородне рішення не допускати до змагань спортсменів із Росії та Білорусі. Присутність спортсменів із цих країн була б жахливою подією в розпал року вбивств, зґвалтувань і грабежів.

Що змінилося відтоді? Не так вже й багато, якщо не брати до уваги того, що загинули ще тисячі українців. Росія спробувала знищити український народ загалом, заморозивши його до смерті, а путін ще глибше вгризся в землю. Для нього немає шляху назад. путіну необхідно підтримувати моральний дух свого народу; якщо він не може зробити це на полі бою, то спортивний успіх набуває величезного значення.

За останній рік росія не зробила жодної дії, не сказала жодного слова, не продемонструвала каяття або змін. Оскільки в реальності на нашій землі, як і раніше, триває війна, Вімблдону немає жодного сенсу змінювати благородний вибір на опортуністичний.

Представникам країн, які чинять звірства проти своїх мирних сусідів, нічого робити на Вімблдоні", - написав Дмитро Кулеба.

Раніше повідомлялося, що росіяни та білоруси зможуть виступити на Вімблдоні під нейтральним прапором.

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