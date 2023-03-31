Вімблдон виступив з офіційною заявою щодо повернення росіян

Джерело - Вімблдон.

Російські та білоруські спортсмени зможуть виступити цього року на Вімблдоні під нейтральним прапором за певних умов.

Про це заявила пресслужба турніру.

"Наразі ми маємо намір приймати заявки від російських та білоруських гравців за умови, що вони змагатимуться як "нейтральні" спортсмени та дотримуватимуться відповідних вимог".

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"Ці вимоги забороняють вираження підтримки вторгнення росії в Україну в різних формах і забороняють участь гравцям, які отримують фінансування від російської та/або білоруської держав (включаючи спонсорство від компаній, що управляються або контролюються державами) у зв'язку з їхньою участю в Чемпіонаті", - йдеться у повідомленні.