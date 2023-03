Російські та білоруські спортсмени зможуть виступити цього року на Вімблдоні під нейтральним прапором за певних умов.

Про це заявила пресслужба турніру.

Актуально: Стаховський закликав підтримати Україну на спортивному фронті

AELTC statement regarding player entries for The Championships 2023 ⬇️