Барселона продовжить контракт з головним тренером команди Хаві.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Нова угода з 43-річним іспанцем буде розрахована до 2026 року.

Сторони вже узгодили всі деталі.

🔜 Done Deal and confirmed! #Xavi will extend his contract with #Barça until 2026. #transfers #FCB https://t.co/0gzwJVqEP2