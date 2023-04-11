Хаві пояснив нічию з Жироною

Барселона не змогла використати свої моменти у матчі 28 туру Ла-Ліги проти Жирони (0:0).

Про це розповів головний тренер Барселони Хаві

"Мене турбує тільки перемога в Ла-Лізі, і зараз ми перебуваємо у дуже хорошій ситуації. Ми грали правильно, мали багато можливостей забити й перемогти у матчі проти дуже хорошої команди. Не вистачало лише завершального штриха. Думаю, ми заслужили на перемогу.

Ми відірвалися на 13 очок від другого місця, але була можливість вийти вперед на 15 очок. Жирона дуже добре відпрацьовує вихід м'яча. Такі команди ризикують. Наступного тижня ми їдемо в Хетафе, який також бореться за виживання", - сказав Хаві.