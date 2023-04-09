Гуцуляк: Дніпро-1 контролював матч з Львовом

СК Дніпро-1 повністю контролював гру у матчі 20 туру УПЛ проти ФК Львів.

Про це розповів півзахисник дніпрян Олексій Гуцуляк.

"Думаю, матч складався за нашого повного контролю. Швидкий гол додав нам ще більшої впевненості, потім ще два забили – 3:0 перший тайм, що може бути краще? Думаю, все тривало під контролем, можливо, десь розслабилися й отримали два голи. Але повернули швидко все назад та довели справу до перемоги.

Швидкий гол — причина розслабленості? Ні, такого не було. Треба віддати належне суперникові – команда непогано тримала м’яч. Можливо, ми десь недопрацювали, і вони знайшли наші слабкі сторони, декілька разів розрізали нас. Ми були змушені бігти назад, стало важко. Але все одно ми контролювали матч, в них не було серйозних атак з моментами.

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Я відновився і зараз працюю над тим, щоб травми не повторювалися. Потрібно грати, потрібно йти до чемпіонства. Ми дивимося за собою та власними матчами. Вважаю, ще зарано дивитися у таблицю, адже попереду ще багато ігор, і всі будуть втрачати очки. Ми хочемо вигравати кожну гру, а в кінці вже подивимося на турнірне становище.

Ми будемо готуватися до матчу з Зорею, як до всіх ігор, та намагатися перемогти. Звичайно, розуміємо, що це в нас буде так звана лобова гра, і її треба вигравати", - розповів Гуцуляк.