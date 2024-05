Модрич перевершив клубний рекорд Пушкаша

Півзахисник Реала Лука Модрич установив клубний рекорд в матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти Баварії (2:2).

Хорват став найвіковішим гравцем в історії "вершкових", який зіграв гру в найпрестижнішому клубному турнірі. Футболісту було 38 років та 234 дні на момент поєдинку. Модрич перевершив за цим показником легендарного угорського нападника Ференца Пушкаша.

🇭🇷 Luka Modrić becomes the oldest player to play a Champions League game with Real Madrid.



38 years and 234 days, surpassing Ferenc Puskás’ record ✨ pic.twitter.com/7n1O86L90m