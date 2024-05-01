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25.04.2024 21:39 383

Модрич перевершив клубний рекорд Пушкаша

Сьогодні 08:51 195 0
Модрич перевершив клубний рекорд Пушкаша
#Реал Мадрид, #Лука Модрич

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Реала Лука Модрич установив клубний рекорд в матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти Баварії (2:2).

Хорват став найвіковішим гравцем в історії "вершкових", який зіграв гру в найпрестижнішому клубному турнірі. Футболісту було 38 років та 234 дні на момент поєдинку. Модрич перевершив за цим показником легендарного угорського нападника Ференца Пушкаша.

Зазначимо, що Модрич вийшов на поле з лави запасних на 75 хвилині, замінивши зіркового хавбека Джуда Беллінгема.

Нагадаємо, Реал завдяки дублю Вінісіуса Жуніора зіграв із Баварією внічию. Матч-відповідь відбудеться 8 травня в Мадриді.

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