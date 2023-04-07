Степаненко повернувся до тренувань із Шахтарем

Капітан гірників готується до матчу із Металістом

Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко повернувся до загальної групи команди та готується до матчу проти Металіста.

Про це повідомляє пресслужба донецького клубу.

Капітан гірників через проблеми з коліном пропустив матч минулого туру проти Чорноморця, вже готовий повернутися на поле.

Раніше повідомлялося, що також відновився після серйозної травми захисник гірників Віктор Корнієнко, який пропустив майже сім місяців.

А ось вінгери Олександр Зубков, Мар'ян Швед та Іван Петряк, схоже, грати не готові.

Нагадаємо, що матч Шахтар - Металіст відбудеться у суботу, 8 квітня, і розпочнеться о 14:00.

Раніше Судаков підписав довгостроковий контракт з Шахтарем.