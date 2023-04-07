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Степаненко повернувся до тренувань із Шахтарем

Капітан гірників готується до матчу із Металістом
Сьогодні 18:54 278 0
Степаненко повернувся до тренувань із Шахтарем
#Тарас Степаненко, #Шахтар

Джерело - UA-футбол.

Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко повернувся до загальної групи команди та готується до матчу проти Металіста.

Про це повідомляє пресслужба донецького клубу.

Капітан гірників через проблеми з коліном пропустив матч минулого туру проти Чорноморця, вже готовий повернутися на поле.

Раніше повідомлялося, що також відновився після серйозної травми захисник гірників Віктор Корнієнко, який пропустив майже сім місяців.

А ось вінгери Олександр Зубков, Мар'ян Швед та Іван Петряк, схоже, грати не готові.

Нагадаємо, що матч Шахтар - Металіст відбудеться у суботу, 8 квітня, і розпочнеться о 14:00.

Раніше Судаков підписав довгостроковий контракт з Шахтарем.

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