Степаненко повернувся до тренувань із Шахтарем

Джерело - UA-футбол.
Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко повернувся до загальної групи команди та готується до матчу проти Металіста.
Про це повідомляє пресслужба донецького клубу.
Капітан гірників через проблеми з коліном пропустив матч минулого туру проти Чорноморця, вже готовий повернутися на поле.
Раніше повідомлялося, що також відновився після серйозної травми захисник гірників Віктор Корнієнко, який пропустив майже сім місяців.
А ось вінгери Олександр Зубков, Мар'ян Швед та Іван Петряк, схоже, грати не готові.
Нагадаємо, що матч Шахтар - Металіст відбудеться у суботу, 8 квітня, і розпочнеться о 14:00.
Раніше Судаков підписав довгостроковий контракт з Шахтарем.