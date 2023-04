Судаков підписав довгостроковий контракт з Шахтарем

Шахтар підписав новий контракт з українським півзахисником Георгієм Судаковим.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Сторони підписали новий контракт на 5 років.

Understand Ukrainian talent Georgiy Sudakov has signed a new contract at Shakhtar Donetsk valid for the next five years ⭐️🇺🇦🤝🏻 #transfers



Sudakov, born in 2002 and considered one of top gems of Ukrainian football.



Done and sealed. pic.twitter.com/spW6ZOhkHU