Головне
Челсі призначив Лемпарда в.о. головного тренера
Вчора 16:14 411
Тягар відповідальності та ще п'ять причин, чому Мудрик погано грає в Челсі
Вчора 20:50 516
Мудрик - у трійці найгірших гравців сезону в Челсі за версією Goal
Вчора 20:20 321
Жіноча збірна України розгромила Естонію в 3 турі чемпіонату світу
Вчора 19:51 384
У боях за Україну загинув легендарний фанат Карпат
Вчора 14:55 810 1
Міжнародний день спорту на благо миру та розвитку: 6 квітня розпочалися перші сучасні Олімпійські ігри
Вчора 12:52 3506
Збірна України втратила позиції у рейтингу ФІФА
Вчора 12:30 357
Пошуки молодого Сидорчука для Динамо тривають: у чому сенс придбання Рамадані
Вчора 08:00 980
Реал розгромив Барселону на Камп Ноу і вийшов до фіналу Кубка Іспанії
05.04.2023 23:54 1080
МОК допоможе українцям, які захочуть змагатися на турнірах з росіянами
05.04.2023 19:38 608
Прямі трансляції

Яремчук не потрапив до заявки Брюгге на матч із Сереном

Українець залишився поза заявкою на матч чемпіонату Бельгії
Вчора 19:38 411 0
Яремчук не потрапив до заявки Брюгге на матч із Сереном
Фото: Getty Images
#Брюгге, #Роман Яремчук

Джерело - Чемпіон.

Нападник Брюгге Роман Яремчук не потрапив у заявку команди на матч 32-го туру чемпіонату Бельгії проти Серена.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Востаннє українець виходив у стартовому складі 7 березня проти Бенфіки (1:5) у Лізі чемпіонів. Після цього було 2 появи на заміну, ще одну гру форвард провів у запасі.

Раніше повідомлялося, що  Брюгге хоче влітку продати Яремчука

Коментарі ()
Популярне зараз
Пошуки молодого Сидорчука для Динамо тривають: у чому сенс придбання Рамадані Пошуки молодого Сидорчука для Динамо тривають: у чому сенс придбання Рамадані 980
Стала відома зарплата Циганкова у Жироні Стала відома зарплата Циганкова у Жироні 944 3
Міжнародний день спорту на благо миру та розвитку: 6 квітня розпочалися перші сучасні Олімпійські ігри Міжнародний день спорту на благо миру та розвитку: 6 квітня розпочалися перші сучасні Олімпійські ігри 3506
Блохін про обрання Павелка у виконком УЄФА: Це престиж українського футболу Блохін про обрання Павелка у виконком УЄФА: Це престиж українського футболу 724
Барселона - Реал 0:4: огляд матчу Барселона - Реал 0:4: огляд матчу 928
У боях за Україну загинув легендарний фанат Карпат У боях за Україну загинув легендарний фанат Карпат 810 1
Рекомендуємо
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 38770 2
Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом 16521
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 205884
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 27327
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 33567
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 10911 2