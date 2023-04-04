Брюгге виставить на трансфер Яремчука

Роман Яремчук влітку може змінити клуб

Брюгге хоче влітку продати українського нападника Романа Яремчука.

Про це повідомляє belgiumsoccer.be.

Бельгійський клуб планує підсилити склад, але для цього повинен виручити кошти з продажів гравців. 27-річному українцю вже начебто повідомили, що будуть розглядати пропозиції щодо його трансферу.

Брюгге навряд чи отримає за форварда 17 млн євро, які були заплачені Бенфіці. Наразі жодного конкретного інтересу до Яремчука немає.

У поточному сезоні на рахунку Романа 2 голи та 3 асисти у 21 матчі чемпіонату.

Нагадаємо, Яремчук подешевшав на 3 млн євро за версією Transfermarkt.