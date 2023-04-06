Президент УАФ Андрій Павелко - єдиний, хто поважає історію футболу в Україні.

Про це заявив колишній український футболіст та володар Золотого м’яча Ігор Бєланов

"Я дуже радий, що справедливість перемогла. Стільки писали негативу, але поки що він єдиний, хто і поважає історію футболу, і намагається щось зробити у цій країні. Тому я двома руками "за" та із задоволенням вже привітав його. І говорю я не тільки від себе – і з Олегом Блохіним говорив. Ми переживаємо, бо за цей час дуже багато гарного було зроблено. І хочеться, щоб була справедливість.