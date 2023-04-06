Джерело - ukranews.com.
Президент УАФ Андрій Павелко - єдиний, хто поважає історію футболу в Україні.
Про це заявив колишній український футболіст та володар Золотого м’яча Ігор Бєланов
"Я дуже радий, що справедливість перемогла. Стільки писали негативу, але поки що він єдиний, хто і поважає історію футболу, і намагається щось зробити у цій країні. Тому я двома руками "за" та із задоволенням вже привітав його. І говорю я не тільки від себе – і з Олегом Блохіним говорив. Ми переживаємо, бо за цей час дуже багато гарного було зроблено. І хочеться, щоб була справедливість.
Блохін про обрання Павелка у виконком УЄФА: Це престиж українського футболу
Андрій Васильович переживає за все. Тут ніхто ні під кого не підлаштовується. Ми маємо свої імена, і ми просто вболіваємо за нашу країну, щоб у нас все було добре. Він і в Європі молодець, люди його поважають", - сказав Бєланов.
Раніше прокурор швейцарського кантону Юра розпочав позов проти президента УАФ Андрія Павелка.