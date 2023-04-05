Засідання суду відбудеться 12 жовтня

Джерело - Le Monde.

Прокурор швейцарського кантону Юра розпочав позов проти президента УАФ Андрія Павелка

Про це повідомляє Le Monde.

Засідання суду у справі про "фальсифікацію документів, погрози, спроби примусу та приватної корупції" відбудеться 12 жовтня.

Павелко звинувачується у погрозах на адресу місцевого журналіста-розслідувача Арно Бедати - у 2018 році він був автором критичного матеріалу про президента УАФ. Українець начебто через посередників вже пропонував 50 тисяч євро готівкою, щоб "знайти компроміс".

Адвокат журналіста зазначає, що його сторона не розуміє політичної підтримки Павелка в УЄФА. До Конгресу він заявляв, що представник України не повинен балотуватися.

Напередодні Андрія Павелка переобрали у виконком УЄФА.