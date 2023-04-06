Блохін про обрання Павелка у виконком УЄФА: Це престиж українського футболу

Переобрання президента УАФ Андрія Павелка до виконкому УЄФА - престиж українського футболу.

Таку думку висловив колишній український футболіст та володар Золотого м’яча Олег Блохін.

"Я вітаю, що Павелка обрали ще на 4 роки. Важкі були вибори. Але це престиж українського футболу, я вважаю. Ми входимо до УЄФА, зможемо розв'язувати питання. Тим більше, що ми дали заявку на проведення чемпіонату світу у 2030 році", - сказав Блохін.