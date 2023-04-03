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Власники Челсі сумніваються у кандидатурі Нагельсманна

Пошуки нового тренера ведуть спортивні директори Пол Вінстенлі та Лоренс Стюарт
Сьогодні 19:54 205 0
Власники Челсі сумніваються у кандидатурі Нагельсманна
#Баварія, #Нагельсманн, #Челсі, #Тодд Боелі

Джерело - Sky Sports.

Власники Челсі Тодд Боелі та Бегдад Егбалі наразі не дали згоду на призначення Юліана Нагельсманна новим головним тренером на заміну Грема Поттера.

Про це повідомляє Sky Sports.

Вони мають сумніви щодо цієї кандидатури через молодий вік фахівця - німцю лише 35 років.

Ініціативу щодо Нагельсманна натомість виявляє технічний директор Крістофер Вівелі, який працював з ним в Лейпцигу.

Пошуки нового тренера ведуть спортивні директори Пол Вінстенлі та Лоренс Стюарт, але фінальне рішення буде саме за Боелі та Егбалі.

Повідомлялося, що Челсі не поспішатиме з призначенням нового головного тренера.

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