Челсі не поспішатиме з призначенням нового головного тренера

Керівництво Челсі не форсуватиме процес призначення нового головного тренера після звільнення Грема Поттера.
Про це повідомляє The Telegraph.
Лондонський клуб хоче провести співбесіди мінімум з 5 потенційними кандидатами.
Окрім вільних агентів Юліана Нагельсманна, Маурісіо Почеттіно та Луїса Енріке, у шорт-листі також з’явилися Лучано Спаллетті з Наполі та Олівер Гласнер з Айнтрахта.
Зазначається, що кожен з фахівців має свою власну стратегію, тому Челсі хоче визначитися, хто найкраще підійде їхньому проєкту.