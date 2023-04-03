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Челсі не поспішатиме з призначенням нового головного тренера

Сьогодні 17:52 113 0
Челсі не поспішатиме з призначенням нового головного тренера

Керівництво Челсі не форсуватиме процес призначення нового головного тренера після звільнення Грема Поттера.

Про це повідомляє The Telegraph.

Лондонський клуб хоче провести співбесіди мінімум з 5 потенційними кандидатами.

Окрім вільних агентів Юліана Нагельсманна, Маурісіо Почеттіно та Луїса Енріке, у шорт-листі також з’явилися Лучано Спаллетті з Наполі та Олівер Гласнер з Айнтрахта.

Зазначається, що кожен з фахівців має свою власну стратегію, тому Челсі хоче визначитися, хто найкраще підійде їхньому проєкту.

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