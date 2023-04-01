Конте та Леві обговорювали трансфер Роналду у Тоттенгем

Роналду міг продовжити кар'єру в Тоттенгемі

Джерело - Daily Mail.

Тоттенгем розглядав можливість трансферу португальського нападника Кріштіану Роналду минулого року

Про це повідомляє Daily Mail.

Між президентом лондонців Деніелом Леві та тодішнім тренером команди Антоніо Конте були неформальні розмови про можливе запрошення Роналду.

Але Леві та Конте вирішили, що трансфер португальця буде не найкращим кроком для Тоттенгема.

Раніше повідомлялося, що Нагельсманн розглядається керівництвом лондонського Тоттенгема на вакантну посаду наставника після звільнення італійця Антоніо Конте.