Ла-Ліга зареєструвала Гаві під старим номером

Джерело - Sport.es.
Півзахисник Барселони Гаві знову з'явився серед гравців першої команди на офіційному сайті Ла Ліги.
Про це повідомляє Sport.es.
Він був виключений з першої команди й переведений у молодіжку у зв'язку з тим, що Барса не встигла вчасно зареєструвати новий контракт з футболістом.
Однак тепер Гаві гратиме під своїм старим 30-м номером замість 6-го.
Нагадаємо, комерційний суд Барселони не підтримав апеляцію Барселони щодо скасування реєстрації нового контракту з півзахисником Гаві.