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Ла-Ліга зареєструвала Гаві під старим номером

Гаві гратиме під своїм старим 30-м номером
Сьогодні 10:05 151 0
Ла-Ліга зареєструвала Гаві під старим номером
Фото: Getty Images
#Барселона, #Гаві

Джерело - Sport.es.

Півзахисник Барселони Гаві знову з'явився серед гравців першої команди на офіційному сайті Ла Ліги.

Про це повідомляє Sport.es.

Він був виключений з першої команди й переведений у молодіжку у зв'язку з тим, що Барса не встигла вчасно зареєструвати новий контракт з футболістом.

Однак тепер Гаві гратиме під своїм старим 30-м номером замість 6-го.

Нагадаємо, комерційний суд Барселони не підтримав апеляцію Барселони щодо скасування реєстрації нового контракту з півзахисником Гаві.

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