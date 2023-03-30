Ла-Ліга зареєструвала Гаві під старим номером

Гаві гратиме під своїм старим 30-м номером

Півзахисник Барселони Гаві знову з'явився серед гравців першої команди на офіційному сайті Ла Ліги.

Про це повідомляє Sport.es.

Він був виключений з першої команди й переведений у молодіжку у зв'язку з тим, що Барса не встигла вчасно зареєструвати новий контракт з футболістом.

Однак тепер Гаві гратиме під своїм старим 30-м номером замість 6-го.

Нагадаємо, комерційний суд Барселони не підтримав апеляцію Барселони щодо скасування реєстрації нового контракту з півзахисником Гаві.