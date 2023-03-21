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Суд відхилив апеляцію Барселони щодо нового контракту Гаві

Сьогодні 16:09 100 0
Ґаві продовжить виступати як гравець молодіжної команди,
Суд відхилив апеляцію Барселони щодо нового контракту Гаві
#Барселона

Джерело - Tribuna.com.

Комерційний суд Барселони не підтримав апеляцію Барселони щодо скасування реєстрації нового контракту з півзахисником Ґаві.

Про це повідомляє IU Sport.

Своє рішення суд мотивував тим, що Барселона подала позов до суду першої інстанції після крайнього терміну, який сплив 1 березня.

Ґаві продовжить виступати, як гравець молодіжної команди, та гратиме під номером 30.

В нинішньому сезоні у складі Барселони Ґаві зіграв 37 матчів, забив два голи та зробив чотири результативні передачі.

Нагадаємо Барселона хоче продовжити контракт з Хаві.

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