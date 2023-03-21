Суд відхилив апеляцію Барселони щодо нового контракту Гаві

Джерело - Tribuna.com.
Комерційний суд Барселони не підтримав апеляцію Барселони щодо скасування реєстрації нового контракту з півзахисником Ґаві.
Про це повідомляє IU Sport.
Своє рішення суд мотивував тим, що Барселона подала позов до суду першої інстанції після крайнього терміну, який сплив 1 березня.
Ґаві продовжить виступати, як гравець молодіжної команди, та гратиме під номером 30.
В нинішньому сезоні у складі Барселони Ґаві зіграв 37 матчів, забив два голи та зробив чотири результативні передачі.
Нагадаємо Барселона хоче продовжити контракт з Хаві.