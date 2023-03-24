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Манчіні: Англія завжди небезпечна зі стандартів

Сьогодні 11:10 117 0
Роберто Манчіні прокоментував поразку своєї команди у стартовому матчі відбору Євро-2024 проти Англії (1:2).
Манчіні: Англія завжди небезпечна зі стандартів
#Роберто Манчіні

Джерело - uefa.com.

Збірна Італії заслуговувала на нічию у стартовому матчі відбору Євро-2024 проти Англії (1:2).

Про це розповів головний тренер італійців Роберто Манчіні.

"Ми знали, що гра буде складною, але пропустили два голи з двох стандартних положень. Нам потрібно було бути обережнішими. У другому таймі ми домінували і, мабуть, заслужили на нічию. Ми розчаровані результатом, але ми ще маємо пройти довгий шлях.

У другому таймі нам вдалося пресингувати краще, вище і я знову побачив велику команду: це вселяє в нас надію. Англія завжди небезпечна зі стандартів, але ми не мали пропускати ці два голи. Потрібно закатати рукава та грати краще.

Гра Ретегі? Ретегі ще не встиг познайомитися зі своїми партнерами по команді та нашими діями. У першому таймі йому було важко проти англійських захисників, які фізично сильні, але у другому він виступив краще. Він молодий, і я думаю, що йому просто потрібно трохи більше часу", — розповів Манчіні.

Нагадаємо, Англія в меншості втримала перемогу над Італією.

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