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УЄФА дозволила Угорщині "використовувати" частину України та інших держав

Сьогодні 14:55 153 0
УЄФА дозволила використовувати символіку з картою «Великої Угорщини» на матчах під своєю егідою
УЄФА дозволила Угорщині "використовувати" частину України та інших держав
#УЄФА

Джерело - football24.uа.

УЄФА не заборонила використання карти Угорщини з частинами територій України, Словаччини, Румунії, Хорватії та Сербії на банерах фанатів.

УЄФА і FARE (футбол проти расизму) роками не визнавали символ "Великої Угорщини", але тепер змінили свою думку. Рішення мотивували тим, що це історичний символ (така держава і справді існувала), а не політично вмотивований.

"Федерація футболу Угорщини попросила чітке рішення. Взявши до уваги наші докази, дві організації визнали, що у символі немає расистської поведінки. Однак це не стосується додаткових символів і написів, а також фанатських пісень", – цитує заяву організації Sportal Blic.

Тепер угорців не каратимуть за носіння спірної карти колишньої території Угорщини, на якій у складі країни зображені частини Сербії, Словенії, України, Хорватії, Словаччини та Австрії.

Раніше Орбан одягнув шарф збірної Угорщини з мапою із територіями України у складі.

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