Орбан одягнув шарф збірної Угорщини з мапою із територіями України у складі

Джерело - Чемпіон.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відзначився черговим скандальним учинком.

Він з'явився на товариському матчі футбольних збірних Угорщини та Греції в Будапешті з шарфом ("розою"), на якому була зображена мапа "Великої Угорщини" з частинами територій України Австрії, Словаччини, Румунії, Хорватії та Сербії, які входили до складу Королівства Угорщини до початку Першої світової війни.

МЗС України та Румунії висловили своє обурення цією ситуацією та закликали Орбана вибачитись. Орбан відповів, але не вибачився:

"Футбол - це не політика. Давайте не вбачати те, чого немає. Збірна Угорщини - команда всіх угорців, де б вони не жили"

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