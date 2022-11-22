Головне
Ребров може очолити збірну України
Сьогодні 11:37 527
Данія та Туніс розписали першу нульову нічию на ЧС-2022
Сьогодні 17:16 107
Саудівська Аравія шокувала Аргентину найкрасивішим голом ЧС-2022 - ВІДЕО
Сьогодні 16:00 692
Голи, які шокували Аргентину і увесь світ: фаворит сенсаційно поступається Саудівській Аравії
Сьогодні 14:29 936
Аргентина сенсаційно програла Саудівській Аравії у 1 турі ЧС-2022
Сьогодні 14:07 825 1
Аргентина - Саудівська Аравія - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022
Сьогодні 12:09 1702
Підтримаємо збірну України на Вемблі!
Сьогодні 10:55 330
Верес - Динамо Київ 0:1: Огляд матчу
Сьогодні 10:38 382
Франція - Австралія: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022
Сьогодні 10:14 827
Мессі зламає інтернет своєю перемогою на ЧС-2022: думка спортивних журналістів про Мундіаль у Катарі - Частина ІІ
Сьогодні 08:29 1032
Блоги
Орбан одягнув шарф збірної Угорщини з мапою із територіями України у складі
Орбан одягнув шарф збірної Угорщини з мапою із територіями України у складі Андрій Дунець
Сьогодні 16:44 226
Саудівська Аравія шокувала Аргентину найкрасивішим голом ЧС-2022 - ВІДЕО
Саудівська Аравія шокувала Аргентину найкрасивішим голом ЧС-2022 - ВІДЕО Андрій Дунець
Сьогодні 16:00 679
Мессі забив свій перший гол на чемпіонаті світу-2022
Мессі забив свій перший гол на чемпіонаті світу-2022 Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:43 604
Луческу обмінявся футболками з Пеле на чемпіонаті світу - ретровідео
Луческу обмінявся футболками з Пеле на чемпіонаті світу - ретровідео Андрій Дунець
Сьогодні 07:45 410
Гріліш виконав танець на честь хворого хлопчика після голу у ворота Ірану на ЧС-2022 - ВІДЕО
Гріліш виконав танець на честь хворого хлопчика після голу у ворота Ірану на ЧС-2022 - ВІДЕО Андрій Дунець
Сьогодні 07:20 315
Груба помилка Менді подарувала перемогу Нідерландам на старті ЧС-2022 - ВІДЕО
Груба помилка Менді подарувала перемогу Нідерландам на старті ЧС-2022 - ВІДЕО Андрій Дунець
Сьогодні 07:00 549
Кейн вивів на поле збірну Англії з особливою капітанською пов'язкою
Кейн вивів на поле збірну Англії з особливою капітанською пов'язкою Андрій Твердохліб
Вчора 19:18 1321
Уболівальники збірної Ірану провели поодинокий протест на трибунах під час матчу чемпіонату світу
Уболівальники збірної Ірану провели поодинокий протест на трибунах під час матчу чемпіонату світу Андрій Твердохліб
Вчора 17:39 374
Збірна Англії забила Ірану 3 голи за 11 хвилин у матчі ЧС-2022 - ВІДЕО
Збірна Англії забила Ірану 3 голи за 11 хвилин у матчі ЧС-2022 - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 16:29 1091
Воротар збірної Ірану травмувався після брутального зіткнення із партнером по команді в матчі з Англією на ЧС-2022 - ФОТО
Воротар збірної Ірану травмувався після брутального зіткнення із партнером по команді в матчі з Англією на ЧС-2022 - ФОТО Андрій Дунець
Вчора 15:55 828 3
Циганков шикарним дальнім ударом вивів Динамо вперед у матчі з Вересом - ВІДЕО
Циганков шикарним дальнім ударом вивів Динамо вперед у матчі з Вересом - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 14:56 4529
Сидорчук порушив правила паркування у супроводі Бущана та Денисова - ВІДЕО
Сидорчук порушив правила паркування у супроводі Бущана та Денисова - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 13:12 5490
Суперник Ярмоленка виконав геніальний штрафний у матчі сусідів України - ВІДЕО
Суперник Ярмоленка виконав геніальний штрафний у матчі сусідів України - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 08:00 587
Алаба відзначився казковим голом зі штрафного у ворота збірної Італії - ВІДЕО
Алаба відзначився казковим голом зі штрафного у ворота збірної Італії - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 07:40 1010
У Бельгії забили дивовижний гол із центру поля - ВІДЕО
У Бельгії забили дивовижний гол із центру поля - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 07:00 769
Гол дня: еквадорець Валенсія виконав блискучий удар головою в матчі проти Катару на ЧС-2022 - ВІДЕО
Гол дня: еквадорець Валенсія виконав блискучий удар головою в матчі проти Катару на ЧС-2022 - ВІДЕО Андрій Дунець
20.11.2022 22:02 716
Світоліна показала прекрасне фото із донькою
Світоліна показала прекрасне фото із донькою Віктор Слюсаренко
20.11.2022 21:25 7754
Цифра дня: Валенсія забив усі 5 останніх голів збірної Еквадору на чемпіонатах світу
Цифра дня: Валенсія забив усі 5 останніх голів збірної Еквадору на чемпіонатах світу Андрій Дунець
20.11.2022 21:09 291
Валенсія майстерним ударом головою подвоїв перевагу збірної Еквадору в матчі-відкритті ЧС-2022 - ВІДЕО
Валенсія майстерним ударом головою подвоїв перевагу збірної Еквадору в матчі-відкритті ЧС-2022 - ВІДЕО Андрій Дунець
20.11.2022 19:19 563
Еквадорець Валенсія забив перший гол чемпіонату світу-2022 - ВІДЕО
Еквадорець Валенсія забив перший гол чемпіонату світу-2022 - ВІДЕО Андрій Дунець
20.11.2022 19:01 854
Прямі трансляції

Орбан одягнув шарф збірної Угорщини з мапою із територіями України у складі

Сьогодні 16:44 Андрій Дунець 229 0
Орбан одягнув шарф збірної Угорщини з мапою із територіями України у складі
#Угорщина, #Збірна Угорщини з футболу, #Орбан

Джерело - Чемпіон.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відзначився черговим скандальним учинком.

Він з'явився на товариському матчі футбольних збірних Угорщини та Греції в Будапешті з шарфом ("розою"), на якому була зображена мапа "Великої Угорщини" з частинами територій України Австрії, Словаччини, Румунії, Хорватії та Сербії, які входили до складу Королівства Угорщини до початку Першої світової війни.

МЗС України та Румунії висловили своє обурення цією ситуацією та закликали Орбана вибачитись. Орбан відповів, але не вибачився:

"Футбол - це не політика. Давайте не вбачати те, чого немає. Збірна Угорщини - команда всіх угорців, де б вони не жили"

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Чемпіонат світу-2022: розклад, календар, результати, турнірна таблиця Чемпіонат світу-2022: розклад, календар, результати, турнірна таблиця 8778
Сенегал - Нідерланди - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 Сенегал - Нідерланди - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 2465
Аргентина – Саудівська Аравія: Стартові склади команд Аргентина – Саудівська Аравія: Стартові склади команд 10564
Сенегал - Нідерланди: де дивитися матч ЧС-2022 Сенегал - Нідерланди: де дивитися матч ЧС-2022 5965
Аргентина - Саудівська Аравія: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022 Аргентина - Саудівська Аравія: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022 2778 1
Аргентина - Саудівська Аравія - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 Аргентина - Саудівська Аравія - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 1702
Рекомендуємо
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 29294 1
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 14350
На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв 70318 5
Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний 12100 2
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 7197
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 44334