Бурбас: Козловський з грудня знаходиться за кордоном - не хоче потрапити у руки слідчих

Журналіст Ігор Бурбас у своєму Телеграм-каналі відповів власнику Руха Григорію Козловському, який згадав його у своєму останньому дописі у Фейсбуку.

"Григорію Петровичу, та не впав я до якогось там рівня, а навпаки - піднявся до Вашого, раз моя скромна персона заслужила такої уваги. Якщо вже захотілося долучити до дискусії мене, то постараюсь сипати інсайдами вищого рівня, аніж коти Леоненка, якими ви чомусь нехтуєте.

Отож, з інформації мого колеги Міші Співаковського можу точно підтвердити те, що розмови про купівлю Шахтарем академії у Винниках дійсно велися. Я сам неодноразово це чув з кількох джерел. Але наскільки я зрозумів, то інфа ця дещо застаріла і не на порядку денному сьогодні.

Насправді перед тим як вести перемовини, Шахтарю варто зібрати повний спектр інформації щодо цієї бази. Аби після купівлі і до них в гості не навідалися слідчі з НАЗК і НАБУ, як приходили восени. Акурат після вогняної пресконференції Козловського. Антикорупційні органи тоді дуже зацікавила імпозантна персона Григорія Петровича. І не лише тому, що на безоплатній основі він розселяв у себе держпосадовців, що за законом вважається хабарем.

Так от антикорупційні органи хочуть ще й пересвідчитись, чи немає раптом конфлікту інтересів, коли, перебуваючи депутатом Львівської міської ради, Козловський водночас лобіював чимало бізнесових рішень і законів. Зараз буду говорити лише за грандіозний відпочинковий комплекс Emily Resort, який раптом з’явився на місці заповідної зони.

Чи законно забетонували озеро і перетворили його на SPA-ставок? Як так прямо на місці жіночого монастиря з‘явився фешенебельний готель? Чому відбулася вирубка лісу у заповіднику задля облаштування лижної гірки? На всі ці запитання нехай органи дають відповідь. Вони якраз цим і займаються. Але Григорію Петровичу нема чого боятися, це просто звичайні планові перевірки. Тим паче його ж "кришує" ОП. Чи принаймні "кришував" раніше.

І так, саме з цієї причини Григорій Козловський не в Україні. Достовірну інформацію ТаТоТаке я все ж хотів би уточнити. Тільки от не з початку березня, а ще від грудня минулого року власник Руху не з’являється на батьківщині. Не хоче він потрапити в руки слідчих, за нього тут відбиваються адвокати. А тому Козловський поки волонтерить собі за кордоном, пропускає засідання міської ради, пропускає матчі власної команди… Не буду далі, бо треба віддати належне, іронізувати у Вас виходить куди ліпше.

Якщо хочете, ми можемо продовжити. На кілька раундів моїх інсайдів ще вистачить. Шкода лиш, Григорію Петровичу, спілкуємось ми у публічній площині. Набрати Вас не можу, бо чув, що після візиту антикорупційних органів восени Ви номер телефону змінили. А новий мають лише наближені до Вас", - зазначив Бурбас.