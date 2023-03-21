Головне
Під час бою утилізували 10 кадирівців. Екс-спортивний коментатор героїчно боронить українську землю
Сьогодні 16:22 53
Львів підтвердив звільнення Дулуба
Сьогодні 15:10 177
Бах залишиться в історії функціонером, який підтримав терористів
Сьогодні 15:00 4755
Костюк зіграє проти Коччаретто в першому колі Miami Open
Сьогодні 14:00 263
Від патріота до зрадника — один крок. Петраков у збірній Вірменії: 4 версії того, що сталося
Сьогодні 14:00 1291 2
Коноплянка в збірній України – зайвий: 5 гравців, які насправді заслужили поїхати на матч з Англією
Сьогодні 12:27 10658 4
Британський журналіст: У матчі Англія – Україна вболіватиму за українців
Сьогодні 11:34 1598
Харлан: Дуже багато країн проти повернення росіян
Вчора 22:18 333
Президент НОК Німеччини: Ми виступаємо за виключення росіян та білорусів
Вчора 18:56 403
Англія - Україна: онлайн-трансляція
Вчора 18:41 1290
Прямі трансляції

Козловський - про Співаковського: З таким польотом фантазії можна і до рівня Бурбаса впасти

Сьогодні 16:25 78 0
Функціонер прокоментував слова ведучого ТаТоТаке
Козловський - про Співаковського: З таким польотом фантазії можна і до рівня Бурбаса впасти
#Рух, #Григорій Козловський

Джерело - Чемпіон.

Клуб української Прем'єр-ліги Рух не стане сателітом донецького Шахтаря.

Про це заявив засновник львівського клубу Григорій Козловський

"Інсайди, яким позаздрить соловйов українського футболу. Ведучий ТаТоТаке Михайло Співаковський недавно прогнозував перехід трьох гравців Руху до Динамо, а тепер заспівав про Шахтар.

Схоже на якусь недолугу театральну постановку. З таким польотом фантазії і до рівня Бурбаса можна впасти. Нижче - тільки коти Леоненка зі своїми інсайдами", - написав Козловський у фейсбуку.

Також Козловський опублікував мем про Співаковського.

Коментарі ()
Популярне зараз
Сербська леді: хто з українських футболістів може танцювати на вулицях Белграда Сербська леді: хто з українських футболістів може танцювати на вулицях Белграда 2617
Конфлікти з Гагаріним, Селезньовим і не лише: як скандалить Ігор Йовичевич Конфлікти з Гагаріним, Селезньовим і не лише: як скандалить Ігор Йовичевич 1894
Поворознюк віддав на ЗСУ машину сина, якого зупинили п’яним Поворознюк віддав на ЗСУ машину сина, якого зупинили п’яним 23394 3
Бах залишиться в історії функціонером, який підтримав терористів Бах залишиться в історії функціонером, який підтримав терористів 4755
Британський журналіст: У матчі Англія – Україна вболіватиму за українців Британський журналіст: У матчі Англія – Україна вболіватиму за українців 1598
Коноплянка в збірній України – зайвий: 5 гравців, які насправді заслужили поїхати на матч з Англією Коноплянка в збірній України – зайвий: 5 гравців, які насправді заслужили поїхати на матч з Англією 10658 4
Рекомендуємо
Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор 3407
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 18539
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 53514
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 205311
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 28367
Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу 34477