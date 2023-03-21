Козловський - про Співаковського: З таким польотом фантазії можна і до рівня Бурбаса впасти

Клуб української Прем'єр-ліги Рух не стане сателітом донецького Шахтаря.

Про це заявив засновник львівського клубу Григорій Козловський

"Інсайди, яким позаздрить соловйов українського футболу. Ведучий ТаТоТаке Михайло Співаковський недавно прогнозував перехід трьох гравців Руху до Динамо, а тепер заспівав про Шахтар.

Схоже на якусь недолугу театральну постановку. З таким польотом фантазії і до рівня Бурбаса можна впасти. Нижче - тільки коти Леоненка зі своїми інсайдами", - написав Козловський у фейсбуку.